Apple планирует отказаться от чипов Intel в компьютерах Mac, перейти на собственные к 2020 г

Apple Inc. намерена отказаться от использования микрочипов производства Intel в своих компьютерах линейки Mac и перейти на чипы собственного изготовления с 2020 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, план, получивший название "инициатива Kalamata", пока находится в стадии разработки. Он является частью общей стратегии, направленной на улучшение взаимодействия между устройствами Apple, включая компьютеры, смартфоны iPhone и планшеты iPad.

Переход на собственные чипы едва ли сильно отразится на финансовых показателях Intel, получающей порядка 5% своей выручки от сотрудничества с Apple, по данным Bloomberg.

При этом Apple получит возможность выпускать новые модели Mac в соответствии со своими планами и задачами, не подстраиваясь под выход новых процессоров от Intel. Кроме того, компания станет единственным крупным производителем ПК, оснащающим свою технику собственными чипами. HP, Lenovo, Dell и Asus закупают процессоры у Intel, безоговорочного лидера на этом рынке.

Apple занимает третье место между производителей ПК по размеру выручки.