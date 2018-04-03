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"Тихое место". Вышел финальный трейлер фильма с Блант и Красински. Видео
03.04.2018 10:26
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали финальныйтрейлер фильма "Тихое место". Главные герои – семейная пара фермеров. Живущим далеко от цивилизации супругам предстоит столкнуться с потусторонней силой. Роли исполнили актеры Эмили Блант, Джон Красински, Ноа Джуп, Дорис МакКарти. Премьера ленты назначена на 12 апреля 2018 года.   | Потусторонняя сила проявит себя на отдаленной от цивилизации ферме Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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