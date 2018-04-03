"Тихое место". Вышел финальный трейлер фильма с Блант и Красински. Видео
03.04.2018 10:26
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали
финальныйтрейлер фильма "Тихое место". Главные герои – семейная
пара фермеров. Живущим далеко от цивилизации супругам предстоит
столкнуться с потусторонней силой. Роли исполнили актеры Эмили
Блант, Джон Красински, Ноа Джуп, Дорис МакКарти. Премьера ленты
назначена на 12 апреля 2018 года. | Потусторонняя сила
проявит себя на отдаленной от цивилизации ферме Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube