Отсрочка избрания нового состава Центральной избирательной комиссии задерживается из-за того, что на сегодняшний день все еще не закрыт вопрос досрочных парламентских выборов. Об этом корреспонденту сообщил осведомленный источник в Верховной Раде Украины.

"Назначение новых членов ЦИК пока задерживается по нескольким причинам. Первое - вопрос досрочных выборов Верховной Рады все еще не закрыт. То есть, если будет принято решение проводить парламентские выборы, то действующий состав ЦИК многих устраивает. Во-вторых, все еще проводятся торги относительно представителей политических сил в обновленном составе ЦИК. Коалиционные партии требуют для себя решающего голоса в этом вопросе", - сообщил собеседник

Он добавил, что пока не будет принято окончательное решение по "решающему голосу в ЦИК", голосование за обновленный состав проводиться не будет.

Напомним, накануне председатель ВР Парубий сообщил, что 12 из 14 кандидатов в члены ЦИК прошли спецпроверку.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира