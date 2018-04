Fox предлагает продать Sky News американской Disney, чтобы получить согласие CMA на покупку Sky Американская медиакомпания 21st Century Fox Inc. представила новые меры, призванные убедить британских регуляторов поддержать покупку ею 61% акций Sky Plc за 11,7 млрд фунтов ($16,5 млрд). Так, компания предлагает отделить новостную службу Sky News от Sky, обеспечив ей операционную независимость на 15 лет при гарантированном получении финансирования от Fox. Другим вариантом, предложенным Fox, является продажа Sky News американской медиакомпании Walt Disney. Ранее Disney выражала интерес к покупке Sky News, причем вне зависимости от того, состоится ли планируемая сделка по приобретению ею части активов Fox объемом $52,4 млрд, говорится в пресс-релизе Fox. В Fox рассчитывают, что предложенные меры сведут на нет опасения, высказанные ранее Антимонопольной службой Великобритании (The Competition and Markets Authority, CMA). В январе этого года CMA заявила, что сделка между Sky и Fox, принадлежащей медиа-магнату Руперту Мёрдоку, не отвечает интересам общественности. Кроме того, если сделка состоится, семья Р.Мёрдока получит слишком большое влияние на медиарынок Великобритании, опасается регулятор. Sky заявила во вторник, что предложения Fox, по мнению компании, снимают вопрос, возникшие у регулятора, и гарантируют будущее Sky News на долгосрочную перспективу, а также сохранения редакционной независимости службы. Тем не менее, Sky рекомендует своим акционерам не предпринимать каких-либо действий, поскольку регулятивный процесс продолжается. В феврале текущего года интерес к покупке Sky выразила американская Comcast Corp., предложившая за британскую компанию 22,1 млрд фунтов. Предложение Fox, уже владеющей 39% Sky, оценивает компанию лишь в 16 млрд фунтов, пишет MarketWatch. Сделка, согласованная в декабре 2017 года Disney и Fox, предусматривает переход 39%-ной доли Sky к Disney. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика млрд disney сделка фунтов года Теги: телеком