Его автором стал прежний депутат российской Думы от партии «Единая Россия» Алексей Муратов, пишет «Голос Америки» со ссылкой на доклад, обнародованный в британском издании The Times.

В плане были указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Россия хотела подготовить население Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе, или, как это называл Муратов, — «освобождению от нацистско-фашистских оккупантов».

Предложение было частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины. Доклад был основан на утечках информации из писем электронной почты советника президента России Владимира Путина — Владислава Суркова.

По словам соавтора доклада — Боба Сили, депутата британского парламента от Консервативной партии, источники проливают свет на скрытые кампании и гибридную войну с четким указанием финансирования кибератак, распространения фейковых новостей, раздачи взяток, оплату участия в акциях и цену за свержение региональных правительств.

Согласно плану операции «Троя», Муратов предлагал вложить $ 181 000 на распространение пророссийского мятежа дальше к западу от Донбасса. Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье.

В планах было использование существующей российской шпионской сети, которая уже действовала на той территории.

При этом план Муратова не удалось воплотить в жизнь. Однако в нем четко излагалось, куда должны идти средства бюджета операции — от $ 40 000 на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $ 10000 на поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел и до $ 49 000 на покупку транспортных средств.

По словам автора доклада, полученные хакерами имейлы свидетельствуют о долгосрочной попытке направлять политику в Украине в пользу Кремля, пропагандируя автономию для регионов со значительным русскоязычным населением, чтобы ослабить контроль центрального правительства в Киеве.

Такие же методы были использованы в Донбассе параллельно с российским военным вторжением.

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