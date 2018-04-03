Об этом оккупационные власти в Крыму заявили в ответ на задержание украинскими пограничниками судна «Норд»

Черноморский флот России, включая морскую авиацию, готов войти в акваторию Азовского моря, информирует svodka.net.

Целью подобных действий является «обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря», заявили оккупационные власти в Крыму в ответ на задержание украинскими пограничниками судна «Норд», передает РИА Новости.

«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась».

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