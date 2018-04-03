|В США столкнулись самолеты: есть погибшие
|03.04.2018 10:34
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В американском штате Индиана в городе Марион на взлетной полосе столкнулись самолеты, погибли два человека. Об этом сообщает со ссылкой на NBC.
Сообщается, что в результате ДТП одномоторного самолета Cessna 150 с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet один человек погиб от пожара в салоне транспортного средства, а второй от удара. Отмечается, что оба погибших были пожарными. 5 пассажиров реактивного самолета не пострадали.
По имеющимся данным, столкновение произошло в момент, когда один самолет только приземлился, а второй собирался взлетать.
Как сообщал , в городе Санта-Паула в Калифорнии (США) легкомоторный самолет врезался в контейнер, в результате чего погибли два человека.
Напомним, во Франции близко от города Сен-Шамон у автотрассы упал самолет, два человека погибли.