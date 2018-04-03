Министр внутренних дел Арсен Аваков давал указания подчиненным, обеспечивающим охрану российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан России во время выборов российского президента, заявили в Следственнном комитете РФ. Аваков заявлял, что МВД приняло решение о невозможности проведения выборов президента РФ на территории российских дипмиссий Фото: mvs.gov.ua "По данным следствия, Аваков, действуя с группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах президента. В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные конституцией Российской Федерации", – сказано в сообщении.Отмечается, что в соответствии со ст. 12 Уголовного кодекса РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за пределами РФ, подлежат уголовной ответственности по российскому уголовному законодательству в случаях, если преступление направлено против интересов России или российских граждан."Следствием принимаются меры на установление всех обстоятельств преступления и иных лиц, причастных к его совершению", – добавили в Следкоме РФ.16 марта Аваков сообщил, что МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов президента РФ на территории российских дипломатических миссий, расположенных на территории Украинского государства.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права". Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России".По данным Центризбиркома России, на выборах 18 марта президента РФ Владимира Путина поддержало 76,69% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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