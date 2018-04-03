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Немецкая армия ввела форму для беременных
03.04.2018 10:35
Немецкая армия ввела форму для беременных
В немецкой армии работают около 20 000 женщин
В Германии начали серийное производство формы для беременных женщин, которые служат в армии.
Немецкая армия ввела форму для беременных Фото: Getty

Разработка формы будет стоить 650 000 евро. Тестовые образцы уже одобрили женщины, попросив сделать форму легче и изменить фактуру формы полевой, передает DW .

В Минобороны Германии сообщили, что между женщин, служащих в армии, примерно 2% является беременными.

Ранее уполномоченный по вопросам гендерного равенства в министерстве по делам семьи ФРГ Кристин Роге-Меринг выступила с инициативой изменить текст гимна страны на гендерно-нейтральный.

Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель не поддержали инициативу.

Напомним, ранее уполномоченный по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи Кристин Розе-Меринг призвала изменить текст гимна, чтобы сделать его "гендерно нейтральным" .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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