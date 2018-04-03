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Французские депутаты в среду посетят Краматорск - Тука
03.04.2018 10:36

Французские депутаты в среду посетят Краматорск - Тука

Французские депутаты в среду посетят Краматорск - Тука

 Группа депутатов Национального собрания Франции (Нижняя палата парламента) в среду, 4 апреля, посетит Краматорск (Донецкая обл.), сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Вы завтра планируете посетить Краматорск... Я надеюсь у вас будет возможность встретиться, по крайней мере, с главой Донецкой области (Донецкой ОГА – ИФ) Павлом Жебривским", - сказал он в ходе "круглого стола" во вторник в Киеве, обращаясь к французским парламентариям.

Г.Тука также предложил провести встречу в МинВОТ по итогам визита депутатов на Донбасс.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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