Французские депутаты в среду посетят Краматорск - Тука

Группа депутатов Национального собрания Франции (Нижняя палата парламента) в среду, 4 апреля, посетит Краматорск (Донецкая обл.), сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Вы завтра планируете посетить Краматорск... Я надеюсь у вас будет возможность встретиться, по крайней мере, с главой Донецкой области (Донецкой ОГА – ИФ) Павлом Жебривским", - сказал он в ходе "круглого стола" во вторник в Киеве, обращаясь к французским парламентариям.

Г.Тука также предложил провести встречу в МинВОТ по итогам визита депутатов на Донбасс.