Российские террористы нашли тело пропавшего бойца АТО



Военнослужащий, об исчезновении которого 29-го марта сообщил штаб АТО – был найден мертвым. Об этом «5 каналу» сообщил представитель штаба Олег Сушинский. Он отметил, что тело погибшего на подконтрольную Украине территорию передали пророссийские террористы. «Тело погибшего нашего военнослужащего было обнаружено представителями российско-оккупационных войск и затем передано украинской стороне. После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, силами поисковой группы «Эвакуация 200″ тело доставлено к месту захоронения», – отчитался пресс-офицер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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