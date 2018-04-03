Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий призвал Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров отстранить его с занимаемой должности на время проведения расследования, сообщает NEWSONE .

Во время общения с журналистами под стенами Генеральной прокуратуры Украины, куда Холодницкий прибыл на допрос, он сообщил, что намерен просить комиссию отстранить его от должности, чтобы во время расследования не возникло никаких подозрений о вмешательстве в ее работу с его стороны.

"Сейчас я продолжаю выполнять обязанности, ставлю подписи, назначаю прокуроров. Насколько я знаю, будет стоять вопрос об отстранении на время проведения дисциплинарного производства от должности. Не боюсь и, наоборот, буду сам просить об этом для сохранения объективности, чтобы не было никакого вмешательства в работу как комиссии, так и своих подчиненных прокуроров", - подчеркнул глава САП.

Как сообщал svodka.net, в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров было открыто дисциплинарное производство.

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