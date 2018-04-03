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Модна бійка: Тіна Кароль і Маша Єфросиніна обрали однакове взуття Baleciaga (ФОТО)
03.04.2018 10:38
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Відома телеведуча Маша Єфросиніна і українська співачка Тіна Кароль, схоже, мають однаковий смак щодо взуття.

Так, днями Маша обрала для зустрічі з Ніком Вуйчичем елегантне вбрання від Gucci, додавши стильні черевики кольору металік від Baleciaga, вартістю 600 євро.

Шанувальники поспішили пригадати, що схоже взуття є й у гардеробі Кароль: у листопаді минулого року під час презентації фотокниги легендарного французького фотографа Sebran D'Argent про Тіну Кароль під назвою "Одним кадром", зірка з'явилася у сукні від Emilio Pucci й у такому ж взутті.

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