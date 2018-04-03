Обычные украинцы смогли узнать, как изменилось финансовое состояние у чиновников и народных депутатов - поданы декларации за 2017 год.

Выигрыш в лотерею, коллекция баснословно дорогих книг и картин, а также любовь к биткоинам, это то чем удивили политики в своих декларациях в этом году, пишет со ссылкой на .

Так, больше только в 2017 году повезло радикалу Олегу Ляшко, который задекларировал 571 тысячу гривен выигрыша в лотерею и купил дом площадью 357 кв. м в селе Козин, рядом с президентом. Ко всему прочему, главный радикал совершил выгодную сделку: продал недвижимость на 15,9 млн грн. В прошлом году Ляшко заработал 20,6 млн грн.

Секретарь оказался ценителем искусства и задекларировал семь старинных Библий, 13 древних Евангелий и семь старопечатных библейских книг, между которых два «Апостола». Также он указал 13 картин и 18 авторских прав на фильмы, литературные произведения и монографии.

Свой маленький храм в декларации указал депутат из «Оппоблока» . А на его супругу Лилию оформлена церквушка на 28 кв. м в селе Драчинцы Черновицкой области.

Также свой храм размером в 200 квадратов есть у бывшего регионала Сергея Головатого, который является новоиспеченным судьей Конституционного суда.

Самым богатым из народных депутатов оказался представитель БПП Дмитрий Голубов. Только биткоинов он задекларировал на 2 млрд грн.

Чуть-чуть отстал от Голубова по количеству криптовалютных активов его земляк – глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, которому принадлежат биткоины на 1,96 млрд грн.

Самый скромный оказался муж министра здравоохранения Ульяны Супрун, Марко. Он в прошлом году, согласно декларации, не заработал совершенно ничего.

А конкуренцию по бедности ему может составить руководитель «Батькивщины» Юлия , которая по традиции не вносит в свою декларацию никаких изменений. В то же время доходы ее мужа Александра несколько уменьшились. Если в прошлом году на его счете в одном из банков было 1,8 млн грн, то в этом там осталось только 21 тыс. грн.

А вот министр юстиции Павел по декларации не имеет собственного жилья. Квартиру в площадью 150 квадратов он арендует.

Нет квартиры и у министра обороны Степана Полторака. Судя по его декларации, он снимает номер в гостинице. Но с доходами у министра все хорошо: в 2017 году получил 645 тысяч гривен зарплаты и 192 тысячи гривенн гонораров от Харьковского городского совета, а также почти 114 тысячи гривен процентов по вкладу в Ощадбанке.

Что касаемо, вице-премьер-министра , в 2017 году высокопоставленный чиновник задекларировал 607 787 грн доходов. Об этом стало известно благодаря данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. Единственным источником дохода вице-премьера стала зарплата. Его жена в 2017 году заработала 326 534 грн. Также задекларировал 1 200 долларов, а жена — 20 250 долларов и 4 600 евро наличных.

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