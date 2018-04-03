В Ровенской области в селе Птича Дубенского района сторонники УПЦ Киевского Патриархата захватили Свято-Успенский храм.

Это произошло сразу после того, как вечером 2 апреля появилась информация об официальном снятии ареста с этого храма, сообщает Ровенская епархия Украинской Православной Церкви.

По данным епархии, верующих УПЦ МП заставили покинуть храм.

2 апреля около 23:50 в храм приехали машины с бойцами "Айдара" и "Азова" и с их помощью стронники КП за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ МП из храма, угрожая оружием.

Прихожане сравнивают произошедшее с террористическим актом.

У храма дежурит два наряда полиции, но они не вмешиваются в события.

Представитель Киевского патриархата – Игорь Загребельный заявил, что храм принадлежит общине УПЦ КП, невзирая ни на какие решения суда в пользу Украинской Православной Церкви. Как передает источник СПЖ, такое заявление он сделал публично.

"Нам все равно, сколько будет закрыт храм: восемь месяцев или восемь лет. Это наша церковь. Новую Киевский патриархат здесь не строил и строить не собирается", – заявил "филаретовец".

Верующие УПЦ ожидают приезда владыки Пимена – епископа Дубенского, викария Ровенской епархии. По словам жителей Птичьей, межконфессиональное напряжение вокруг Свято-Успенского храма нарастает.

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