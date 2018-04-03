|Битва за храм: в Ровенской области сторонники Киевского патриархата при помощи "Айдара" и "Азова" захватили храм
|03.04.2018 10:40
|
В Ровенской области в селе Птича Дубенского района сторонники УПЦ Киевского Патриархата захватили Свято-Успенский храм.
Это произошло сразу после того, как вечером 2 апреля появилась информация об официальном снятии ареста с этого храма, сообщает Ровенская епархия Украинской Православной Церкви.
По данным епархии, верующих УПЦ МП заставили покинуть храм.
2 апреля около 23:50 в храм приехали машины с бойцами "Айдара" и "Азова" и с их помощью стронники КП за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ МП из храма, угрожая оружием.
Прихожане сравнивают произошедшее с террористическим актом.
У храма дежурит два наряда полиции, но они не вмешиваются в события.
Представитель Киевского патриархата – Игорь Загребельный заявил, что храм принадлежит общине УПЦ КП, невзирая ни на какие решения суда в пользу Украинской Православной Церкви. Как передает источник СПЖ, такое заявление он сделал публично.
"Нам все равно, сколько будет закрыт храм: восемь месяцев или восемь лет. Это наша церковь. Новую Киевский патриархат здесь не строил и строить не собирается", – заявил "филаретовец".
Верующие УПЦ ожидают приезда владыки Пимена – епископа Дубенского, викария Ровенской епархии. По словам жителей Птичьей, межконфессиональное напряжение вокруг Свято-Успенского храма нарастает.