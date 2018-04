Хакеры украли платежные данные миллионов клиентов универмагов Американские сети универмагов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor пострадали от хакерской атаки, в результате которой были украдены данные о платежных картах миллионов покупателей Хакеры украли платежные данные миллионов клиентов универмагов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor, информирует svodka.net. Согласно данным Gemini Advisory, работающей в сфере кибербезопасности, украдены данные порядка 5 млн кредитных и дебетовых карт клиентов розничных сетей. Хакеры уже начали выставлять их на продажу в «темной паутине» (Dark Web) — сети веб-сайтов, используемых хакерами и другими участниками для анонимного обмена информацией, отмечают в Gemini., пишет газета The Wall Street Journal. По данным компании, хакеры начали кражу данных клиентов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в мае 2017 года. Читайте: В конце февраля хакеры украли данные 150 миллионов пользователей приложения MyFitnesPal svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Представитель канадской Hudson’s Bay Co., владеющей обеими сетями универмагов, подтвердил газете информацию о взломе системы безопасности, в результате которого были украдены платежные данные клиентов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в Северной Америке. «Мы выявили проблему и приняли меры для того, чтобы ограничить ее распространение», — заявил представитель Hudson’s Bay. По его словам, компания не обнаружила сигналов того, что хакерская нападение затронула ее операции в сфере электронной коммерции или операции в других странах, например, сеть универмагов Hudson’s Bay в Канаде или Galeria Kaufhof в Германии.



