Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не исключает, что в Генеральной прокуратуре Украины есть уголовное производство на него о вымогательстве или получении взятки. Об этом он сообщил перед тем, как пройти допрос в ГПУ, передает

"Как были получены вообще негласные следственно-розыскные действия по отношению ко мне. Поскольку процедура законна, где назначается заместитель генпрокурора, который должен согласовывать (следственно-розыскные действия - ред.). И по этому производству, поскольку негласные следственно-розыскные действия можно получить только в тяжком преступлении, так что я понимаю, что где-то какое-то есть производства о вымогательстве или получении мной взятки, это, чтобы получить согласие на такие действия", - заявил Холодницкий.

Ранее, Холодницкий заявил, что будет просить о отстранения от должности на время проведения следствия.

Как сообщал руководитель НАБУ Артем Сытник перечислил ряд дел, в которые прямо или косвенно вмешивался глава САП Холодницкий.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его вызывают на допрос в НАБУ 3 апреля.

Напомним, ГПУ вместе с НАБУ проводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

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