|Cобчак в купальнике и Виторган с голым торсом позировали вместе со своим сыном
|03.04.2018 10:42
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Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила ,но по-моему этот тот случай ,когда это на 100% так! * После долгих напряженных месяцев вообще без выходных,наша семья взяла отпуск! #sonevakiri @discoversonevaПубликация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 2 Апр 2018 в 11:36 PDT
Сына Платона Собчак родила 8 ноября 2016 года.Для Виторгана брак с Собчак – третий. От брака с актрисой Викторией Верберг у него есть сын Даниил и дочь Полина.
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