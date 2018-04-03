Российская телеведущая Ксения Собчак показала совместное фото с мужем, актером Максимом Виторганом, и их сыном Платоном. Собчак: После долгих напряженных месяцев вообще без выходных наша семья взяла отпуск! Фото: xenia_sobchak / Instagram Снимок, на котором она запечатлена в купальнике, а Виторган в шортах и с голым торсом, она разместила в Instagram."Всегда ненавидела хэштег "отдых, я тебя заслужила", но, по-моему, это тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных наша семья взяла отпуск!" – написала она. Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила ,но по-моему этот тот случай ,когда это на 100% так! * После долгих напряженных месяцев вообще без выходных,наша семья взяла отпуск! #sonevakiri @discoversoneva Публикация от Ксения Собчак (@xenia * sobchak) 2 Апр 2018 в 11:36 PDT Сына Платона Собчак родила 8 ноября 2016 года.Для Виторгана брак с Собчак – третий. От брака с актрисой Викторией Верберг у него есть сын Даниил и дочь Полина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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