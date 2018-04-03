|Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей, - Рева
|03.04.2018 10:43
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Он отметил, что сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов"Министр социальной политики Украины Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.
Андрей Рева. Фото: www.rbc.ua
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Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей, - Рева
Он отметил, что сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов"
Андрей Рева. Фото: www.rbc.ua
"Я считаю, что в случае детей до пожилых родителей должна быть жесткая ответственность - нужно законодательно ввести серьезную ответственность - они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителей " , - сказал Рева в эфире программы " Свобода в деталях " .
Он отметил, что сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов".
"Я считаю это очень правильно. Посмотрите, сколько тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 000 000 гривен были перечислены такими нелепыми родителями" , - заявил Рева .
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Напомним, 7 декабря Верховная Рада запретила управлять автомобилем , выезжать за границу и охотиться тем родителям, которые более полугода не платят алименты.
Добавим, что за несколько недель действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, количество объявленных в розыск людей выросло с 6 до 8000 человек .