Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей, - Рева

Он отметил, что сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов"

"Я считаю, что в случае детей до пожилых родителей должна быть жесткая ответственность - нужно законодательно ввести серьезную ответственность - они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителей " , - сказал Рева в эфире программы " Свобода в деталях " .

Он отметил, что сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов".

"Я считаю это очень правильно. Посмотрите, сколько тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 000 000 гривен были перечислены такими нелепыми родителями" , - заявил Рева .

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Напомним, 7 декабря Верховная Рада запретила управлять автомобилем , выезжать за границу и охотиться тем родителям, которые более полугода не платят алименты.