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Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей, - Рева
03.04.2018 10:43
Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей, - Рева
Он отметил, что сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов"
Министр социальной политики Украины Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.
Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей, - Рева Андрей Рева. Фото: www.rbc.ua
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Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей, - Рева

Он отметил, что сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов"
 
Министр социальной политики Украины Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.
Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей, - РеваАндрей Рева. Фото: www.rbc.ua
 

"Я считаю, что в случае детей до пожилых родителей должна быть жесткая ответственность - нужно законодательно ввести серьезную ответственность - они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителей " , - сказал Рева в эфире программы " Свобода в деталях " .

Он отметил, что сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов".

"Я считаю это очень правильно. Посмотрите, сколько тысяч нормально себя чувствующих взрослых мужчин, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям более 500 000 000 гривен были перечислены такими нелепыми родителями" , - заявил Рева .

ЧИТАЙТЕ:  Цена детства. Как изменится ответственность за неуплату алиментов, - Инфографика

Напомним, 7 декабря  Верховная Рада запретила управлять автомобилем , выезжать за границу и охотиться тем родителям, которые более полугода не платят алименты.

Добавим, что за несколько недель действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов,  количество объявленных в розыск людей выросло с 6 до 8000 человек .

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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