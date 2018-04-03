Российский следственный комитет установил всех причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля 2017 года. Об этом информирует пресс-служба российского ведомства.

Уточняется, что правоохранители установили личности заказчика, организатора и исполнителя теракта, которые не были между собой знакомы, а общались через электронной связи.

"Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что клиент, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь через современных средств коммуникации. Именно аккуратный анализ так называемых "электронных следов", которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы", - говорится в сообщении.

В качестве обвиняемых по уголовному делу по статье 205 (Террористический акт) Уголовного кодекса РФ привлечено 11 человек, все они содержатся под стражей.

Напомним, 16 человек погибли в результате взрыва в метро, который совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Он является предполагаемым исполнителем теракта. Взрывное устройство сработало в вагоне прямо на ходу поезда в 14.33.

Как сообщал svodka.net ранее, Федеральная служба безопасности России задержала подозреваемого в организации и исполнении теракта в магазине Санкт-Петербурга.

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