Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По мнению российских следователей, он лично дал приказ не пускать россиян на избирательные участки в российских дипучреждениях в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Напомним, что 18 марта входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове были заблокированы, гражданам России не давали принять участие в выборах президента.

Такое решение было принято из-за того, что российские власти решили провести незаконные выборы в оккупированном Крыму. По данным следствия, распоряжения давал Аваков. Дело против него завели по статье 12 УК РФ, передает РИА Новости.

В российском МИД заявили, что решение Украины противоречит международным правозащитным нормам.

Напомним, министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины выступили с совместным заявлением о непризнании результатов выборов, которые проводятся Россией в аннексированном Крыму.

Позже стало известно, что Франция и Норвегия отказались признавать выборы России в Крыму. Страны призвали почитать территориаьлную целостность Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира