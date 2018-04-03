Верховная Рада расширила перечень лиц, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца. Парламентарии 282 голосами приняли соответствующий законопроект, передает корреспондент

Согласно принятому закону, воспитанники, ученики, студенты, курсанты, слушатели, стажеры, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях (в том числе в период между завершением обучения в одном из указанных учебных учреждений и вступлением в другое учебное заведение или в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другим при условии, что такой период не превышает четырех месяцев), имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет.

Дети-сироты имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Как сообщал Рада упростила получение пенсий женам и мужьям умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

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