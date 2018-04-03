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В Ахтырке пожертвовали объездной дорогой, чтобы остановить подтопление
03.04.2018 10:49
В городе Ахтырка Сумской области вчера, 2 апреля, для борьбы с паводком разрушили объездную дорогу вокруг районного центра, чтобы высокая вода ушла на поля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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