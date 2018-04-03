В Ахтырке пожертвовали объездной дорогой, чтобы остановить подтопление - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
ТВИТТЕР
Новости СМИ2
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Ахтырке пожертвовали объездной дорогой, чтобы остановить подтопление
03.04.2018 10:49
В городе Ахтырка Сумской области вчера, 2 апреля, для борьбы с паводком разрушили объездную дорогу вокруг районного центра, чтобы высокая вода ушла на поля.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
экономика
общество/экономика
центра
районного
вокруг
дорогу
чтобы
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Обновить
Отправить
Отменить
RSS
2008-2018 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books