Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил включить в повестку дня законопроекты №8120, №8120-1, №8209, №8209-1, которыми предлагается внести изменения в закон "О противодействии коррупции". В парламенте не нашлось довольно голосов. Рада начала рассматривать законопроекты №6271 и №6674 Фото: rada.gov.ua Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил включить в повестку дня законопроекты №8120, №8120-1, №8209, №8209-1, которыми предлагается внести изменения в закон "О противодействии коррупции". Инициативу три раза ставили на голосование. Ее поддержали 208, 199, 203 нардепа соответственно.После этого Парубий предложил внести в повестку законопроекты №8120, №8120-1. Сначала "за" проголосовали 225 нардепов, во время повторного голосования – 219.Предложение внести в повестку законопроекты №8209, №8209-1 поддержали 190 парламентариев.После этого Рада начала рассматривать законопроекты №6271 и №6674, которыми также предлагается отменить декларирование для общественных активистов. Первый инициировала часть "Батьківщина", второй – президент Петр Порошенко.Представляя законопроект №6271 руководитель "Батьківщини" Юлия Тимошенко заявила, что он отменяет е-декларирование для антикоррупционеров, но не отменяет уголовную ответственность. Она предложила внести в документ поправку, которая это исправила бы.23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта 2017 года Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.22 марта 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании для активистов общественных организаций.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. 29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине, Государственный департамент США призвал отменить "карательный закон".Во фракции Блока Петра Порошенко настаивают на безотлагательном рассмотрении законопроектов об отмене электронного декларирования для активистов.Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос рассмотрят в парламенте 3 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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