В Киеве националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов" между лозунгов марша, в частности, "Вернем Украины в украинском руки" В центре Киева националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов". Фото: ВВС К шествию присоединились активисты ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Конгресса украинских националистов", ОУН и "С-14", передает ВВС . В начале акции у стадиона "Динамо" собралось более тысячи участников. По словам организаторов мероприятия, их цель - донести свои требования власти. Поэтому путь запланировали правительственным кварталом мимо Кабинет Министров, Верховную Раду и Администрацию Президента. Все фото: ВВС Среди лозунгов марша, в частности, "Вернем Украины в украинском руки". Напомним, что п редставникы политической партии "Национальный корпус" в Полтаве сорвали тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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