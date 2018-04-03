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В Киеве националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов"
03.04.2018 10:51
В Киеве националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов"
между лозунгов марша, в частности, "Вернем Украины в украинском руки"
В центре Киева националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов".
В Киеве националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов" Фото: ВВС

К шествию присоединились активисты ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Конгресса украинских националистов", ОУН и "С-14", передает ВВС .

В начале акции у стадиона "Динамо" собралось более тысячи участников.

По словам организаторов мероприятия, их цель - донести свои требования власти. Поэтому путь запланировали правительственным кварталом мимо Кабинет Министров, Верховную Раду и Администрацию Президента.

Все фото: ВВС

Среди лозунгов марша, в частности, "Вернем Украины в украинском руки".

Напомним, что п редставникы политической партии "Национальный корпус" в Полтаве сорвали тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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