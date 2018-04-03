|В Киеве националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов"
|03.04.2018 10:51
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между лозунгов марша, в частности, "Вернем Украины в украинском руки"В центре Киева националисты проводят марш "За украинское будущее без олигархов".
Фото: ВВС
К шествию присоединились активисты ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Конгресса украинских националистов", ОУН и "С-14", передает ВВС .
В начале акции у стадиона "Динамо" собралось более тысячи участников.
По словам организаторов мероприятия, их цель - донести свои требования власти. Поэтому путь запланировали правительственным кварталом мимо Кабинет Министров, Верховную Раду и Администрацию Президента.
Все фото: ВВС
Среди лозунгов марша, в частности, "Вернем Украины в украинском руки".
Напомним, что п редставникы политической партии "Национальный корпус" в Полтаве сорвали тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества.
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