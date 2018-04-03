В последнее время Тереза Мэй стала главной причиной проблем для Кремля, ведь мменно Лондон инициировал беспрецедентную высылку российских дипломатов не только из Великобритании, но и по всей Европе и даже из .

Как пишет «», после этого, по инициативе Мэй, Великобритания взялась за российских олигархов, передает .

Теперь британский премьер озвучила очередное предложение. По рекомендации британского парламента, Мэй изучает возможности по перекрытию доступа правительству России на европейский долговой рынок. Помимо того, Великобритания может запретить европейским инвесторам вкладывать деньги в российские облигации. В случае если эти меры будут приняты, то российская экономика не сможет за счет размещения еврооблигаций получать валютные инъекции.

После реализации данного сценария Россия не только потеряет выход на европейский рынок ценных бумаг, но и столкнется с ситуацией, когда держатели ее долгов начнут избавляться от них в большом количестве. В настоящее время иностранцы владеют российскими облигациями на сумму около 2,3 триллиона рублей и более $15 миллиардов евробондами. В итоге России грозит отток и без того немногочисленной свободной валютной массы.

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