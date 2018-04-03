Со стороны Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не было давления на руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом сам Холодницкий заявил после допроса в ГПУ, передает

"Со стороны Генпрокурора фактического давления не было, и это надо признать. Были попытки подать запросы о предоставлении информации о тех или иных производствах, и эти запросы были возвращены назад как такие, которые не подлежат исполнению. Поэтому говорить о каком-то давлении в работе со стороны Генпрокурора я не могу и не буду. Если такое будет - вы об этом узнаете", - заявил Холодницкий.

Как сообщал Н.Холодницкий заявил, что будет просить отстранить его от должности на время следствия.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его вызывают на допрос в НАБУ 3 апреля.

Напомним, ГПУ вместе с НАБУ проводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

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