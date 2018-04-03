Погода, Новости, загрузка...
В центре Киева националисты организовали марш «против олигархов» (фото)
03.04.2018 10:56
В центре Киева националисты организовали марш «против олигархов» (фото)

Представители правых партий Всеукраинское объединение «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» организовали шествие «против олигархов» в центре Киева.

Об этом сообщает издание Левый Берег с места событий.

Около 2 тыс. участников акции собрались возле стадиона «Динамо» на улице Грушевского.

Марш шествия предусматривает остановки возле Кабинета министров, Верховной Рады и Администрации президента.

Они объявят свои требования Кабмину, Раде и Банковой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить