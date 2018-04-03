|В центре Киева националисты организовали марш «против олигархов» (фото)
|03.04.2018 10:56
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Представители правых партий Всеукраинское объединение «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» организовали шествие «против олигархов» в центре Киева.
Об этом сообщает издание Левый Берег с места событий.
Около 2 тыс. участников акции собрались возле стадиона «Динамо» на улице Грушевского.
Марш шествия предусматривает остановки возле Кабинета министров, Верховной Рады и Администрации президента.
Они объявят свои требования Кабмину, Раде и Банковой.
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