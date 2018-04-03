Сервис Reddit впервые за 10 лет изменил интерфейс сайта и поменял логотип. Команда проекта с 3 апреля начнет постепенно переводить пользователей на новую версию своей блогоплатформы. Об этом говорится в сообщении команды Reddit по редизайну.

Пользователей будут переводить на новую версию постепенно, чтобы не перегрузить сервера. 3 апреля новая версия будет доступна только 1% пользователей, при этом любой хозяин аккаунта на Reddit сможет вернуться к старой версии — ее отключать не будут, информирует svodka.net.

Новая версия Reddit вместо навигационной панели имеет меню в левом углу, в котором находится рубрикатор, фиды, профили пользователей и сабреддиты. Reddit можно просматривать в трех режимах — «классическом», похожем на старую ленту сайта, «карточном» — режим, вдохновленный лентой Facebook, а также «компактном» — где все блоки расположены близко друг к другу.

Помимо интерфейса Reddit изменил логотип сайта маскота Сну. Теперь он стал объемным и путешествует в космосе между различными планетами.

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