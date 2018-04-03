Певица Алина Гросу, которая родилась в Украине, но живет и работает
в РФ, презентовала на своем канале в YouTube клип на песню "Ложь".
Клип снимали за 7 часов, при этом на некоторых локациях температура
составляла минус 20 градусов. В описании ролика говорится, что на
съемках присутствовал возлюбленный певицы, который сильно ревновал
ее к партнеру по площадке. "Это были самые необыкновенные и
трогательные съемки, которые наполнены нежностью и болью. Я готова
к работе в любых условиях, если я включаюсь в творческий процесс,
но не готова к давлению со стороны личных отношений, где главное
доверие и любовь", – рассказала Гросу. Режиссер клипа – Ника
Мэдисан. | Гросу: Это были самые необыкновенные и
трогательные съемки, которые наполнены нежностью и болью Скриншот:
Alina Grosu / YouTube видео Видео:
Alina Grosu / YouTube