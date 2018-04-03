Певица Алина Гросу, которая родилась в Украине, но живет и работает в РФ, презентовала на своем канале в YouTube клип на песню "Ложь". Клип снимали за 7 часов, при этом на некоторых локациях температура составляла минус 20 градусов. В описании ролика говорится, что на съемках присутствовал возлюбленный певицы, который сильно ревновал ее к партнеру по площадке. "Это были самые необыкновенные и трогательные съемки, которые наполнены нежностью и болью. Я готова к работе в любых условиях, если я включаюсь в творческий процесс, но не готова к давлению со стороны личных отношений, где главное доверие и любовь", – рассказала Гросу. Режиссер клипа – Ника Мэдисан. | Гросу: Это были самые необыкновенные и трогательные съемки, которые наполнены нежностью и болью Скриншот: Alina Grosu / YouTube видео Видео: Alina Grosu / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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