|НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверке
|03.04.2018 10:59
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Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивыВ Национальном банке анонсировали увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое - до 300 000 гривен.
Фото:112.ua
Об этом сообщил " Интерфаксу " директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Согласно законодательству, Нацбанк должен осуществлять мониторинг подозрительных финансовых операций на предмет отмывания средств, финансирование терроризма и торговли оружием.
Сейчас действует норма, обязывающая НБУ испытывать операции на сумму свыше 150 000 гривен на предмет совершения незаконных действий, уклонения от налогообложения или причастность к терроризму.
Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы.
"Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время", - сообщил Береза.
Он также отметил, что работа над законом продолжается.
Напомним, Национальный банк решил повысить учетную ставку с 16% до 17% . Причина такого решения - высокие темпы инфляции, которая в январе ускорилась до 14,1% и уже превысила траекторию прогноза НБУ. По предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале.