Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы

Об этом сообщил " Интерфаксу " директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Согласно законодательству, Нацбанк должен осуществлять мониторинг подозрительных финансовых операций на предмет отмывания средств, финансирование терроризма и торговли оружием.

Сейчас действует норма, обязывающая НБУ испытывать операции на сумму свыше 150 000 гривен на предмет совершения незаконных действий, уклонения от налогообложения или причастность к терроризму.

Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы.

"Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время", - сообщил Береза.

Он также отметил, что работа над законом продолжается.