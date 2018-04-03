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НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверке
03.04.2018 10:59
НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверке
Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы
В Национальном банке анонсировали увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое - до 300 000 гривен.
НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверке Фото:112.ua

Об этом сообщил " Интерфаксу " директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Согласно законодательству, Нацбанк должен осуществлять мониторинг подозрительных финансовых операций на предмет отмывания средств, финансирование терроризма и торговли оружием.

Сейчас действует норма, обязывающая НБУ испытывать операции на сумму свыше 150 000 гривен на предмет совершения незаконных действий, уклонения от налогообложения или причастность к терроризму.

Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы.

"Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время", - сообщил Береза.

Он также отметил, что работа над законом продолжается.

Напомним, Национальный банк решил повысить учетную ставку с 16% до 17% . Причина такого решения - высокие темпы инфляции, которая в январе ускорилась до 14,1% и уже превысила траекторию прогноза НБУ. По предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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