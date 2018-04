Американский шпион времен холодной войны Ирвинг Айзексон, шпионивший за советскими гражданами и советскими войсками в ГДР, скончался в возрасте 102 лет. Об этом сообщает издание Portland Press Herald, передает

По словам родственников шпиона, Айзексон скончался в хосписе города Оберн штата Мэн.

Ирвинг родился в 1915 году. Он получил образование в сфере экономики и права, а после окончания Школы права Гарвардского университета около года проработал юристом и потом записался в Национальную гвардию США.

Со своей женой Айзексон познакомился в Лейпциге в 1945 году. Она скончалась в возрасте 90 лет в 2015 году.

Во время Второй мировой войны Айзексона направили в Великобританию, где он стал работать на Управление стратегических служб (OSS), на базе которого впоследствии было создано ЦРУ. После войны он перебрался в ГДР, где следил за гражданами СССР и передвижениями советских войск.

О своей работе он позднее рассказал в книге под названием “Memoirs of an Amateur Spy: The Story of the First OSS Spy in the Cold War with the Russians” (“Мемуары шпиона-любителя: история первого шпиона OSS во время холодной войны”), вышедшей в 2001 году.

