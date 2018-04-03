По словам медиков, таким образом врач сможет отсеивать мнимых больных, которым попросту лень ехать в больницу, передает «Сегодня».

«Не раз приходилось встречать мнимых больных, бредущими домой из магазина, занятыми за садовыми работами или вовсе целовать закрытую дверь, так как об отмене вызова забыли предупредить. Отдельная категория – халявщики, рассчитывающие на получение документации без очередей и с доставкой до двери. И я сталкивалась на своем пути с теми, кому была необходима просто справка», – рассказала доктор Екатерина Островская.

При этом ответственность за лечение на дому ложится на плечи семейного врача, когда пациенты сами отказываются от госпитализации в стационар. Также минусом вызова врача на дом назвали то, что в чужом доме врач не может себя защитить.

Оправданным медики считают вызов врача на дом для инвалидов и нетранспортабельных пациентов.

Одинокие неплатежеспособные старики не могут позволить поездку туда-обратно в амбулаторию.

Теперь врач будет определять, ехать к больному или нет по телефону. Он будет узнавать у пациента, что случилось и сам принимать решение, является ли состояние угрожающим, стоит ли ехать к больному, или пациент может прийти к доктору сам.

Каждое медучреждение будет самостоятельно определять механизм вызова врача на дом.

Врач не будет отчитываться о посещении всех пациентов, которые обратились в регистратуру. Все сведется к нескольким цифрам в день: общее количество обращений взрослых и детей, и количество визитов к пациентам домой.

Раньше врачи вместо того, чтобы принять больше пациентов в оборудованном кабинете, были вынуждены ездить на вызовы. В ходе реформы каждый украинец подпишет декларацию с врачом. Доктор будет «вести» тех пациентов, с которыми подписал договор.

При этом врач Тимофей Бадиков назвал две проблемы, которые могут возникнуть с вызовом врача.

Во-первых, врачи могут проигнорировать эту норму и продолжать выезды на вызовы.

Во-вторых, может быть резкая негативная реакция пациентов.

Также врач не всегда сможет верно по телефону определить состояние пациента.

«Несомненно, существуют «трамвайные» диагнозы, когда увидев пассажира, с первого взгляда определяешь болезнь. Однако парикмахеры не стригут по телефону, а врач путем одного лишь опроса не способен оценить всю ситуацию и назначить точное и эффективное лечение, так, как это могло быть при личном контакте. Иначе зачем было изобретать сложные методы диагностики, пальпацию и аускультацию когда разговорного жанра, оказывается достаточно?» — подытожила Островская.

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