В США умер «первый шпион холодной войны» После возвращения в США Айзексон работал адвокатом, а также написал книгу «Мемуары шпиона-любителя» В США в возрасте 102 лет умер экс-разведчик Ирвинг Айзексон, называвший себя «первым шпионом холодной войны», пишет газета Portland Press Herald, информирует svodka.net. Как сообщили его дети, Айзексон умер в хосписе в городе Оберн в штате Мэн. Айзексон родился в 1915 году и окончил юридический факультет Гарварда. Во время Второй мировой войны он работал на американскую разведку в Великобритании в структуре, которая позднее была превращена в ЦРУ, а после войны вел разведывательную деятельность в ГДР. World War II soldier Irving Isaacson — who became a spy in Europe for the forerunner of the Central Intelligence Agency — has died. He was 102. https://t.co/JRsAqya8L2 @USArmy @CIA #USArmy #WWII — Stars and Stripes (@starsandstripes) 2 апреля 2018 г. Читайте: Сегодня большой день в скандале Рашагейт, - Олег Пономарь По данным газеты, в ГДР он поехал по собственному желанию, а помощь мужчине оказывал американский военный Фред Суитгол. «Военные товарищи ездили по Восточной Европе, пили водку и собирали информацию о передвижениях советских войск, „по-панибратски“ общаясь с российскими офицерами», — пишет Portland Press Herald. После возвращения в США Айзексон работал адвокатом, а также написал книгу «Мемуары шпиона-любителя» («Memoirs of an Amateur Spy»). Известно, что его сообщения о передвижении войск СССР и их деятельности в Европе попадали на стол к президенту США Гарри Труману. Жена Айзексона Джудит Магиар была родом из Венгрии. В ходе Второй мировой войны она была узницей концлагеря «Освенцим». Женщина умерла в США в 2015 году в возрасте 90 лет.



