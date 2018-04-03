Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что до сих пор не понимает, в чем его будет обвинять Генеральная прокуратура. Холодницкий возглавил САП 1 декабря 2015 года Фото: Назар Холодницький / Facebook Холодницкий отметил, что негласные следственные действия в отношении него начались на основании ст. 368 УК Украины."Оказывается, что я у кого-то требовал взятку, только я не понимаю, у кого, и мне об этом не говорят", – заявил он."Я должен понимать, в чем меня будут обвинять, но сам факт, что это уголовное производство начиналось, как в церкви, "начали за здравие, а кончили за упокой" – начинали за тяжкое преступление, а на этой неделе услышали: за легкое преступление или на "дисциплинарку" наслушали", – добавил он. 21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке Национального антикоррупционного бюро кабинета Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. Холодницкий заверил, что "не держится за должность".В этот же день в ГПУ сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился. Сегодня он пришел на допрос. 2 апреля председатель КДКП Виталий Грушковский сообщил, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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