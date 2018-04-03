|МЗ: В день запуска кампании 12,5 тыс. Украинский выбрали себе семейного врача
|03.04.2018 11:07
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Центральная база электронной системы отработала в штатном режимеВ первый день национальной компании "Доктор для каждой семьи" около 12500 Украинская подписали декларацию по семейным врачом.
Фото: gazeta.lviv.ua
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
"Около 12 500 пациентов определились со своим врачом. Это нормальное количество. Центральная база электронной системы отработала в штатном режиме, на нормальной скорости. Были случаи, когда" подвисли "локально, их решали", - отметил Ковтонюк.
"Были единичные случаи очередей. Однако в целом без чрезмерного ажиотажа. Были отдельные случаи некорректного поведения в медучреждениях (отказа, заполнение на бумаге и т.д.). Их зафиксировали", - добавил он.
"Словом, начали спокойно и уверенно. Мониторим ситуацию. Реагируем на трудности. Призываем ответственно и без спешки выбирать своих врачей", - заявил замминистра.
Напомним, с 13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, который отменяет ряд форм первичной учетной документации , в частности медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад теперь не нужна.