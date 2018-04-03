Холодницкий отказался от участия в следственных действиях до решения вопроса подследственности

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий настаивает на смене подследственности уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные действия, призывая к объективности расследования.

"Была попытка провести следственные действия – в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, следовательно я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство", - сказал Н.Холодницкий после выхода из департамента по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины во вторник.

"Пока не решен вопрос подследственности, я не буду принимать участие в следственных действиях", - добавил он.

Вместе с тем, руководитель САП заверил: "Я готов давать все показания, я готов отстаивать свою позицию".

По словам руководителя САП, во вторник пришел на допрос без адвокатов. "Я готов отстаивать свою позицию с защитой или без защиты", - добавил он.