В ночь на вторник неизвестные взорвали банкомат в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, передает

"3 апреля около 3:00 в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в магазине, расположенном на улице Астрономической", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено внутрь банкомата через лоток выдачи денег.

"Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата", – добавили в полиции.

В результате взрыва никто не пострадал.

Сведения об инциденте внесли в Журнал единого учета правонарушений. Сейчас решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Вещественные доказательства, которые полицейские изъяли при осмотре места происшествия, направлены на исследование.

Напомним, в одном из игорных заведений в Житомирской области произошел взрыв.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира