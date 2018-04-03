|Названо время, когда человека заменит искусственный разум
|03.04.2018 11:12
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По мнению специалиста, уже через 10-15 лет искусственный ум будет способен заменить человека. Речь идет о замене на техническую систему человека-оператора.
Ученый назвал сроки замены человека искусственным интеллектом, информирует svodka.net.
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Искусственный интеллект будет в состоянии заменить человека через 10-15 лет.
К такому выводу пришел руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук, пишут РИА Новости.
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«Мы говорим прежде только о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни», — отметил специалист.
Он также заявляет, что в настоящее время уже существует множество систем искусственного интеллекта, которые справляются с задачами не хуже человека.
В частности, алгоритмы могут распознавать лица и человеческие голоса.
Ранее сообщалось, что искусственный человек перевел с китайского, как настоящий переводчик.