Рынок лотерей в Украине важно упорядочить и сделать цивилизованным, но лоббистские группы не дают парламенту рассмотреть правительственный законопроект на эту тему, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Александр Данилюк: Нравится это кому-то или нет, а платить налоги с заработанных средств нужно Фото: kmu.gov.ua "Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно. Наша принципиальная позиция – принять комплексный закон. Соответствующий правительственный законопроект лежит в парламенте уже два года. Лоббистские группы не дают его рассматривать. Потому что выгодно зарабатывать миллиарды и почти ничего из этого не платить в бюджет. Уже появляются заказные статьи и сюжеты, пропагандирующие сохранение существующей ситуации. Это понятно – люди борются за свои деньги. А мы боремся за полноценный, наполненный бюджет и простой законный порядок", – заявил глава министерства.Ежегодно от работы легального игорного бизнеса бюджет может получать около 5 млрд грн на социальное обеспечение, здравоохранение, спорт и культуру, добавил Данилюк."Поскольку законопроект заблокирован в Верховной Раде, у нас остается только одна возможность урегулировать проблему в рамках действующего законодательства. Нравится это кому-то или нет, а платить налоги с заработанных средств нужно. Антимонопольный комитет не устраивает одно, других – другое. Председатель АМКУ Юрий Терентьев подтверждает, что это манипулирование одного уполномоченного. Но, в конце концов, мы не можем противостоять всем. Это должно быть государственническим решением. Иначе мы недобираем средства в государственный и местные бюджеты, позволяем существовать черному рынку и закрываем глаза на то, что кто-то зарабатывает миллиарды без уплаты налогов", – отметил он.Государство должно жестко контролировать операторов лотерей, считают 77% опрошенных киевлян, которые приняли участие в социологическом исследовании компании GfK Ukraine в марте этого года. 67% считают, что операторами лотерей должны быть только компании с многолетним опытом и хорошей репутацией, 86% отметили, что гарантировать добропорядочность операторов лотерей и выплаты выигрышей должно государство.Организовывать лотереи в Украине сегодня имеют право четыре оператора: "М.С.Л.", "Патриот", УНЛ, а также государственный "Ощадбанк", но последний с момента получения лицензии лотереями не занимался. Кабинет Министров заявлял о намерении утвердить лицензионные условия для лотерейных операторов, разработанные в соответствии с законом "О государственных лотереях в Украине". Согласно планам правительства, около 2 млрд грн должна принести государственному бюджету только продажа лицензий операторам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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