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Данилюк о лотереях: Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности
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03.04.2018 11:14
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Рынок лотерей в Украине важно упорядочить и сделать цивилизованным,
но лоббистские группы не дают парламенту рассмотреть
правительственный законопроект на эту тему, заявил министр финансов
Украины Александр Данилюк. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Александр Данилюк: Нравится это кому-то или
нет, а платить налоги с заработанных средств нужно Фото: kmu.gov.ua
"Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, важно
этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Это миллиарды
налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно. Наша
принципиальная позиция – принять комплексный закон. Соответствующий
правительственный законопроект лежит в парламенте уже два года.
Лоббистские группы не дают его рассматривать. Потому что выгодно
зарабатывать миллиарды и почти ничего из этого не платить в бюджет.
Уже появляются заказные статьи и сюжеты, пропагандирующие
сохранение существующей ситуации. Это понятно – люди борются
за свои деньги. А мы боремся за полноценный, наполненный бюджет и
простой законный порядок", – заявил глава
министерства.Ежегодно от работы легального игорного бизнеса бюджет
может получать около 5 млрд грн на социальное обеспечение,
здравоохранение, спорт и культуру, добавил Данилюк."Поскольку
законопроект заблокирован в Верховной Раде, у нас остается только
одна возможность урегулировать проблему в рамках действующего
законодательства. Нравится это кому-то или нет, а платить налоги с
заработанных средств нужно. Антимонопольный комитет не устраивает
одно, других – другое. Председатель АМКУ Юрий Терентьев
подтверждает, что это манипулирование одного уполномоченного. Но, в
конце концов, мы не можем противостоять всем. Это должно быть
государственническим решением. Иначе мы недобираем средства в
государственный и местные бюджеты, позволяем существовать черному
рынку и закрываем глаза на то, что кто-то зарабатывает миллиарды
без уплаты налогов", – отметил он.Государство должно жестко
контролировать операторов лотерей, считают 77% опрошенных киевлян,
которые приняли участие в социологическом исследовании компании GfK
Ukraine в марте этого года. 67% считают, что операторами
лотерей должны быть только компании с многолетним опытом и хорошей
репутацией, 86% отметили, что гарантировать добропорядочность
операторов лотерей и выплаты выигрышей должно
государство.Организовывать лотереи в Украине сегодня имеют право
четыре оператора: "М.С.Л.", "Патриот", УНЛ, а также государственный
"Ощадбанк", но последний с момента получения лицензии
лотереями не занимался. Кабинет Министров заявлял о намерении
утвердить лицензионные условия для лотерейных операторов,
разработанные в соответствии с законом "О государственных лотереях
в Украине". Согласно планам правительства, около 2 млрд
грн должна принести государственному бюджету
только продажа лицензий операторам.
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