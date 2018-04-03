Решение поддерживали не более 208 народных депутатов

Депутаты дважды голосовал за включение этих законопроектов в повестку дня, но решение поддерживали не более 208 народных депутатов при необходимых 226, передает "Радио Свобода" .

Не голосовала в полном составе часть "Оппозиционного блока", а также почти вся часть "Радикальной партии" и группа "Воля народа" ( "за" - только по одному депутату).

Как известно, законопроект № 8209 предлагает установить, что действие закона о предотвращении коррупции не распространяется на гражданских активистов, которые получают средства в рамках реализации в Украине программ в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Также предусматривается освобождение активистов от административной и уголовной ответственности за непредставление деклараций.

Напомним, что 23 марта Верховная Рада Украины утвердила изменения к электронному декларированию , которым военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов освобождают от обязанности заполнять электронные декларации.

Кроме того, Верховная Рада попыталась, но не смогла отменить результаты голосования за изменения в е-декларирования. В Понедельник, 27 Марта, спикер Андрей Парубий подписал закон №6170, что заставляет антикоррупционные организации подавать е-декларации, и направил его на подпись Президенту.

В свою очередь международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ее отделения в Украине призвали украинскую власть отменить противоречивые поправки в Закон "О предупреждении коррупции», согласно которым антикоррупционные активисты и их контрагенты должны подавать е-декларации.

Как известно, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон , согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.