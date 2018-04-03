|Рада не смогла включить в повестку дня отмены е-декларирования для общественных активистов
|03.04.2018 11:14
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Решение поддерживали не более 208 народных депутатовВерховная Рада на утреннем заседании 3 апреля не смогла включить в повестку дня законопроекты, которыми предлагается отменить нормы о е-декларирования для общественных деятелей-антикоррупционеров.
Фото: kievsmi.net
Депутаты дважды голосовал за включение этих законопроектов в повестку дня, но решение поддерживали не более 208 народных депутатов при необходимых 226, передает "Радио Свобода" .
Не голосовала в полном составе часть "Оппозиционного блока", а также почти вся часть "Радикальной партии" и группа "Воля народа" ( "за" - только по одному депутату).
Как известно, законопроект № 8209 предлагает установить, что действие закона о предотвращении коррупции не распространяется на гражданских активистов, которые получают средства в рамках реализации в Украине программ в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Также предусматривается освобождение активистов от административной и уголовной ответственности за непредставление деклараций.
Напомним, что 23 марта Верховная Рада Украины утвердила изменения к электронному декларированию , которым военнослужащих-контрактников и мобилизованных бойцов освобождают от обязанности заполнять электронные декларации.
Кроме того, Верховная Рада попыталась, но не смогла отменить результаты голосования за изменения в е-декларирования. В Понедельник, 27 Марта, спикер Андрей Парубий подписал закон №6170, что заставляет антикоррупционные организации подавать е-декларации, и направил его на подпись Президенту.
В свою очередь международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ее отделения в Украине призвали украинскую власть отменить противоречивые поправки в Закон "О предупреждении коррупции», согласно которым антикоррупционные активисты и их контрагенты должны подавать е-декларации.
Как известно, 27 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.
В июле 2017 Порошенко зарегистрировал два законопроекта, отменяющие е-декларирования для активистов, но зато - добавляют в законодательство требования о дополнительном отчетности общественных организаций (проект 6674) и о санкциях для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибку (проект 6675) . Именно эти два документа были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ.