В Голливуде вскоре намерены снять байопик о легендарной актрисе Мэрилин Монро, в которой появится ее цифровой двойник, пишет The Daily Mail .

По данным издания, создать фильм решил продюсер и сценарист Крис Онгаро.

Лента появится более чем через 50 лет после смерти артистки. Основой для цифрового двойника Мэрилин Монро станет 41-летняя Сьюзи Кеннеди, которая считает себя копией актрисы. Ранее она уже играла Монро в фильме Бегущий по лезвию - 2049.

Стоит отметить, что Кеннеди сфотографировали при помощи 181 камеры, которые зафиксировали все особенности ее тела. При этом 60 камер были использованы для создания снимков лица Кеннеди, чтобы запечатлеть различные его выражения.

Напомним, Мэрилин Монро умерла в 1962 году от передозировки лекарственными препаратами.

Как сообщал svodka.net, фотографии легендарной американской актрисы Мэрилин Монро, которые были сделаны на съемках фильма "Что-то должно случиться", выставят на аукцион .

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