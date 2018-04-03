Многим известен проект российского многофункционального истребителя пятого поколения ПАК ФА Т-50, нынче называемый Су-57. Разумеется, данный самолет сопровождался таким немыслимым количеством бравурного пиара, хотя на деле не представляет собой полноценное пятое поколение, что было трудно пройти мимо и не отметить его недоработки и неудачи, сопровождаемые скандалами.

А между тем, помимо ПАК ФА Т-50, в России проводилась разработка ещё одного не имеющего аналогов в мире супер самолета ПАК ДА, относящегося к классу стратегических бомбардировщиков. Но, похоже, вы о нем как не знали, так и не узнаете, потому как проект откладывается в очень, очень… очень долгий ящик.

Согласно появившейся информации, Перспективный Авиационный Комплекс Дальней Авиации, или проще говоря, ПАК ДА, который должен был заменить собой стратегические бомбардировщики-ракетоносцы ВКС РФ, доставшиеся в наследство от СССР, увидит свет не раньше 2030 года!

Почему так? Ответ прост и складывается он из двух составляющих. Нехватка финансирования и отсталость технологий.

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К примеру, тот же Су-57 очень сильно сейчас зависит от перспективы сохранения контракта с Индией на создание совместного самолета пятого поколения в интересах Нью-Дели. Но индусы, на фоне того как все больше узнают подробностей о ТТХ и возможностях Су-57, равнозначно все больше тяготеют к варианту с закупками F-35.

Что до технологий, так это и вовсе удар под дых научно техническому потенциалу ВПК РФ. Ведь на сегодняшний день для стратегического бомбардировщика пятого поколения специалисты РФ не смогли создать удовлетворяющий всем требованиям двигатель, нынче находящийся лишь в режиме грез под названием «Изделие 80». Когда же сие творение удастся претворить в металл – неизвестно, но ориентировочный срок – 10 лет. Хотя и эта цифра звучит крайне оптимистично.

А потому про ПАК ДА можно надолго забыть, ведь куда дешевле и реалистичнее для ВПК РФ исправлять Ту-22, проводить их модернизацию, а так же достраивать заделы со времен СССР, выдавая их за свежевыпущенные бомбардировщики, нежели создавать нечто современное и перспективное.

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