|Боевики честно показали, во что превратился Донецк за годы войны (видео)
|03.04.2018 11:18
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В сети появилось свежее видео оккупированного Донецка, на котором видно то плачевное состояние, в котором сейчас пребывает когда-то процветающий город.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube в понедельник, 2 апреля, передает со ссылкой на .
По маршруту, показанному на видео, можно увидеть лишь несколько редко встречающихся автомобилей. Улицы выглядят довольно пустынно. Асфальт побит воронками, а здания разрушены.
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