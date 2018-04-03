В сети появилось свежее видео оккупированного Донецка, на котором видно то плачевное состояние, в котором сейчас пребывает когда-то процветающий город.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube в понедельник, 2 апреля, передает со ссылкой на .

По маршруту, показанному на видео, можно увидеть лишь несколько редко встречающихся автомобилей. Улицы выглядят довольно пустынно. Асфальт побит воронками, а здания разрушены.















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