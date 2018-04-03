В Киеве будут судить чиновника "Юго-Западной" железной дороги за растрату средств при закупке некачественных противогазов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает

"Киевская местная прокуратура №9 утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из подразделений Государственного территориально-отраслевого объединения "Юго-Западная железная дорога" (далее - ГТОО "ПЗС") по фактам растраты государственных средств и служебного подлога", - написал Лысенко.

Установлено, что в 2015 году частное предприятие в соответствии с договором поставило на ГТОО "Юго-Западная железная дорога" фильтрующие противогазы на общую сумму почти 400 тыс. гривен. Однако выяснилось, что вопреки условиям договора предприятие осуществило поставку противогазов не 2015 выпуска, а 1988-1991 и 2010-2012 годов.

Вместе с тем, начальник подразделения, с целью незаконного обогащения и действуя в интересах указанного предприятия, достоверно зная о том, что договор поставки не выполнен должным образом, подписал электронное платежное поручение в банковской системе по перечислению средств на сумму свыше 400 тыс. гривен.

Обвинительный акт в отношении служащего по ч.4 ст.191 (присвоение или растрата имущества) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщал 11 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств на сумму свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира