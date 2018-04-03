Чистая прибыль ПАО «Газпром» по итогам 2017 года составила 100,298 млрд руб., следует из отчета компании, подготовленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

По сравнению с предыдущим годом прибыль сократилась более чем в четыре раза — в 2016 году ее размер составлял 411,424 млрд руб., передает РБК. По данным информационного агентства Newasder, это худший результат за многие годы.

Согласно отчету, совокупная выручка «Газпрома» по итогам 2017 года составила 4,313 трлн руб., что на 9,6% превышает показатель предыдущего года (3,934 трлн руб.). Выручка от продажи газа выросла примерно на 8% — с 2,659 трлн руб. до 2,872 трлн руб., причем выручка от продаж газа в страны дальнего зарубежья по итогам 2017 года составила 1,594 трлн руб., что примерно на 11,7% больше, чем годом ранее (1,426 трлн руб.).

По данным «Газпрома», в первом квартале 2018 года компания поставила в страны дальнего зарубежья 54,4 млрд куб. м газа, увеличив объем поставок в годовом исчислении на 6,6%. Сильнее только выросли поставки в Нидерланды (+127%), Австрию (+83,5%), Грецию (+36,4%), Финляндию (+15,5%), Германию (+12,2%) и Францию (+11,1%).

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