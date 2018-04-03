Курсанты и слушатели военно-учебных заведений и учебных заведений
Министерства внутренних дел Украины и государственной пожарной
охраны будут иметь право на пенсию в случае потери кормильца до
окончания этих учебных заведений, но не дольше, чем до достижения
23 лет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "За"
проголосовали 282 нардепа Фото: rada.gov.ua "За" проголосовали 282
нардепа.Курсантам и слушателям военно-учебных заведений и учебных
заведений Министерства внутренних дел Украины и государственной
пожарной охраны предоставили право на пенсию в случае потери
кормильца до окончания этих учебных заведений, но не дольше, чем до
достижения 23-летнего возраста.В Главном научно-экспертном
управлении аппарата Верховной Рады отметили, что законопроект
обеспечивает равное право на получение пенсии в случае потери
кормильца всем студентам и курсантам.
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