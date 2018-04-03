Курсанты и слушатели военно-учебных заведений и учебных заведений Министерства внутренних дел Украины и государственной пожарной охраны будут иметь право на пенсию в случае потери кормильца до окончания этих учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23 лет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "За" проголосовали 282 нардепа Фото: rada.gov.ua "За" проголосовали 282 нардепа.Курсантам и слушателям военно-учебных заведений и учебных заведений Министерства внутренних дел Украины и государственной пожарной охраны предоставили право на пенсию в случае потери кормильца до окончания этих учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста.В Главном научно-экспертном управлении аппарата Верховной Рады отметили, что законопроект обеспечивает равное право на получение пенсии в случае потери кормильца всем студентам и курсантам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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