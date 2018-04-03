|Активисты "Авто Евро Силы" перекрыли улицу возле Верховной Рады, - ВИДЕО
|03.04.2018 11:22
|
Улица Грушевского в Киеве перекрыта активистами "АвтоЕвроСилы", которые требуют отставки главы "Укртрансбезпекы" Михаила НонякаНесколько десятков автомобилей на Еврономер утром 3 апреля 2018 приехали под Верховную Раду и перекрыли въезд в нее.
По мнению протестующих, Михаил Ноняк "крышует" нелегальных перевозчиков, а также тех, кто допускает перегрузки фур. Возглавляемая им "Укртрансбезпека" недостаточно контролирует загруженность автомобилей. А именно перегружены грузовики портят украинские дороги.
Активисты перекрыли дорогу депутатским автомобилям, скандируя: "Нет дорог - ходите пешком".
Поделитесь статьей с друзьями