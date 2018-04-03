Улица Грушевского в Киеве перекрыта активистами "АвтоЕвроСилы", которые требуют отставки главы "Укртрансбезпекы" Михаила Ноняка

По мнению протестующих, Михаил Ноняк "крышует" нелегальных перевозчиков, а также тех, кто допускает перегрузки фур. Возглавляемая им "Укртрансбезпека" недостаточно контролирует загруженность автомобилей. А именно перегружены грузовики портят украинские дороги.