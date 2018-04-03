Американец Энтони Оливер подал в суд на голливудскую актрису Джейми Лунер, которая известна по роли в сериале "Сверхъестественное", обвинив ее в совращении, когда ему было 16 лет. Об этом пишет TMZ .

Согласно информации издания, истец требует от актрисы выплаты 250 миллионов долларов в качестве моральной компенсации.

Оливер заявляет, что случай произошел у актрисы дома, куда он пришел на вечеринку. Они вместе с Лунер и визажистом долго общались, после чего женщина якобы дала подростку метамфетамин.

Мужчина заявляет, что актриса занималась с ним оральным сексом, а позже подключился и ее визажист. Брат истца, знакомый с визажистом, якобы стал свидетелем этой сцены.

По словам Оливера, произошедшее нарушило его психическое состояние и он до сих пор не может определиться относительно своей ориентации. Кроме того, случай повлек за собой тягу к алкоголизму.

Также, ранее Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах после того, как она поцеловала 19-летнего участника шоу Американский идол. Однако позднее обвинения были опровергнуты.

Как сообщал svodka.net ранее, компания американского продюсера Харви Вайнштейна The Weinstein Company подала заявление о банкротстве.

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