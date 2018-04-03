Францию ждет транспортный коллапс из-за забастовки железнодорожников

Забастовка французских профсоюзов, выступающих против трудовой реформы, приведет к перебоям в работе железнодорожного транспорта, а также отмене ряда авиарейсов во вторник.

Госкомпания SNFC, занимающаяся железнодорожными перевозками, сообщила, что 3 апреля будут отменены 7 из каждых восьми поездов дальнего следования, а также 4 из каждых пяти пригородных поездов.

Кроме того, во вторник будет отменена половина пригородных электричек RER, следующих в Париж.

Железнодорожный оператор Eurostar, осуществляющий перевозки пассажиров между Парижем и Лондоном, сообщил, что лишь треть поездов будет работать в нормальном режиме 3 апреля.

Сотрудники SNFC начали забастовку в понедельник вечером и намерены продолжать ее до утра четверга. По данным профсоюзов, в забастовке участвует половина сотрудников SNFC, в том числе 77% водителей поездов.

Профсоюзы протестуют против серьезных изменений в SNFC, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французские власти, в частности, предлагают отменить ряд привилегий для новых сотрудников компании, а также специальные пенсии для действующих сотрудников.

Министр транспорта Франции Элизабет Борн заявила во вторник, что проведение трудовой реформы является необходимым, отметив готовность властей пойти на некоторые уступки профсоюзам.

"Мы уже прошли половину пути в переговорах, так зачем же блокировать страну. Я по-прежнему открыта к диалогу", - цитирует Э.Борн агентство Bloomberg.

Авиакомпания Air France, которая пытается достичь соглашения с профсоюзами об уровне зарплат, сообщила, что во вторник будет осуществлять порядка 75% рейсов.

Так, дальние рейсы будут выполняться на 70%, перелеты средней дальности в парижский аэропорт Шарль де Голль и из него - на 67%, рейсы в парижский аэропорт Орли и из него, а также в аэропорты других городов страны - на 85%.

По оценкам Air France, в забастовке принимают участие примерно треть пилотов компании, 20% бортпроводников и 15% наземного обслуживающего персонала.

Сотрудники Air France планируют провести еще ряд забастовок в этом месяце, в том числе 7, 10 и 11 апреля.